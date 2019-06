Fognini nella storia: è il nuovo numero 10 al mondo

Roger Federer si aggiudica il derby svizzero contro Stan Wawrinka e raggiunge la semifinale del Roland Garros, secondo Slam stagionale, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Ad attenderlo per un posto in finale ci sarà l’eterno rivale Rafa Nadal, giustiziere di Kei Nishikori. Il successo di King Roger fa felice anche Fabio Fognini: con l’uscita di scena di Wawrinka infatti il giocatore ligure entra per la prima volta in carriera nella top 10, nell’attesa della pubblicazione del ranking attesa per lunedì.