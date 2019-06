La prima volta di Petrucci: "Ho vinto nel miglior posto del mondo" - IL VIDEO

Nel giorno dei festeggiamenti del 2 giugno un pizzico di tricolore sventola anche al Mugello. È indimenticabile la prima volta di Danilo Petrucci in MotoGp. Il pilota ternano si prende il Gran Premio d’Italia al termine di una battaglia tiratissima con Marc Marquez e con il compagno-fratello Andrea Dovizioso. Il popolo giallo, accorso in massa in Toscana per ammirare un Valentino Rossi uscito di scena troppo presto (caduta e ritiro nel nono giro) a chiudere un weekend da dimenticare, si gode una Ducati che si conferma padrona assoluta sul tracciato italiano, dove detta legge per il terzo anno consecutivo. Questa volta però a far centro è il 28enne di Terni, che dopo 124 gare nella classe regina si toglie lo sfizio di vincere per la prima volta nel giardino di casa. «È incredibile, ho vinto nel miglior posto del mondo e davanti ai miei tifosi - ha raccontato a caldo un estasiato Petrucci - È stata una gara fantastica, non riesco neanche a descrivere le sensazioni che provo in questo momento».

LA VITTORIA