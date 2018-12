Ecco il percorso della Vuelta 2019: otto gli arrivi in salita. C'è anche lo sterrato

Presentata la 74esima edizione della Vuelta a España di ciclismo, Aboliti i maxi trasferimenti, tante le zone saltate (in particolare l'Andalusia), lunghezza complessiva di appena 3.272 chilometri (il Giro ne ha 3.518, il Tour 3.460), nessuna tappa oltre i 200 chilometri e ben otto arrivi in salita (un paio sono le solite rampe spagnole).

Partenza sabato 24 agosto sarà con una cronometro a squadre a Torrevieja, località nella Costa Blanca. Quindi molto spazio alle ruote veloci. Il primo arrivo in salita arriva mercoledì 28: dopo il via valenciano di l’Eliana la carovana si sposta in Aragona con dolci saliscendi prima di affrontare l’ascesa finale, quella che porta all’osservatorio astrofisico di Javalambre. La tappa più attesa arriva già al nono giorno di corsa: la Andorra la Vella-Cortals d’Encamp, distanza ridotta (96.6 km) e salite in successione con annesso sterrato. Quindi crono in Francia (a Pau) di 36 chilometri, molto probabilmente decisiva.

Ben sette le salite nella Bilbao-Los Machucos di 167.3 km; il clou è tutto per l’ascesa conclusiva, la stessa che nell’edizione 2017 vide Chris Froome arrancare e perdere quasi 1’30” da uno scatenato Alberto Contador. Nei 7.3 km che portano al traguardo le pendenze variano costantemente, toccando in due occasioni diverse il 25%. Domenica 8 quattro le salite nella Tineo-Puerto del Acebo di 159 km con l’ascesa finale di 9 km all’8% di pendenza media e punte al 16%. Sabato 13, invece, la sfida finale per gli scalatori con l’arrivo sull’Alto de Gredos: gli ultimi 4 km al 7% scarso determineranno, se non ancora stabilito, il conquistatore della maglia rossa. Poi solita passarella a Madrid.