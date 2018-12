Un umbro vola a Melbourne per gli Australian Open: l'ultima volta trent'anni fa

Quello che era nell'aria da diversi mesi, adesso è realtà per il perugino Francesco Passaro. Dopo aver preso parte alle qualificazioni degli Us Open lo scorso settembre, il talento perugino cresciuto anno dopo anno grazie al maestro Roberto Tarpani sarà protagonista a gennaio nel tabellone principale degli Australian Open juniores di tennis, primo Slam della stagione. Da oltre trent'anni l'Umbria non vantava un tennista nel 'Main Draw' giovanile di uno dei quattro più importanti tornei al mondo, con Francesco Passaro tocca nuovamente questo traguardo ed insieme a lui tutto lo Junior Tennis Perugia (LEGGI QUI) ed il movimento tennistico umbro gonfiano il petto per la soddisfazione. In un crescendo straordinario, nel 2018 Passaro ha conquistato tra gli altri ben 5 titoli internazionali tra singolare e doppio (in Egitto, Polonia, Ucraina, Svizzera e Spagna), saggiato il cemento newyorchese e consolidato il ranking a livello giovanile che attualmente lo vede quinto giocatore italiano al mondo (da gennaio sarà quarto) tra gli juniores.

Servizio completo di Lorenzo Fiorucci sul CORRIERE DELL'UMBRIA del 21 dicembre