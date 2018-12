Tutte le altimetrie della Tirreno-Adriatico 2019. Terza tappa a Foligno

Ufficializzato il percorso della Tirreno-Adriatico 2019 di ciclismo e come avevamo anticipato dopo il Giro d'Italia, Foligno per la quarta volta ospiterà una tappa della Corsa dei Due Mari. E il giorno dopo il essere stata sede di arrivo, sarà città di partenza per una tappa molto impegnativa verso Fossombrone. Due giorni di festa per l'Umbria.

La 54^ edizione della Tirreno-Adriatico è in programma dal 13 al 19 marzo 2019 e si torna al passato con tanti muri presenti lungo tutto il percorso con pendenze a volte anche oltre il 18%. Ci sono strappi impegnativi per arrivare a Fossombrone, nel finale il Muro dei Cappuccini da ripetere due volte, Muri a Recanati (anche qui quello duro è a ridosso dell’arrivo), salite più lunghe a Pomarance già nella seconda tappa. La novità sarà la frazione dedicata al vino: la Matelica-Jesi sarà la Wine Stage con l’omaggio al Verdicchio, prodotto in territorio Marchigiano e famoso nel mondo. Rimarranno invariate rispetto agli ultimi anni le due cronometro, di apertura a squadre e di chiusura individuale, a Lido di Camaiore e San Benedetto del Tronto. Le tappe adatte ai velocisti saranno invece quelle che termineranno a Foligno e Jesi.