Tennis, nuova operazione al ginocchio per Federer. King Roger: "Ci rivediamo nel 2021"

Gli appassionati di tennis dovranno aspettare fino al 2021 per rivedere in campo Roger Federer, il giocatore che è stato più a lungo il numero 1 del mondo (310 settimane), 20 vittorie nei tornei del Grande Slam, 8 trionfi a Wimbledon e 6 Australian Open. King Roger, 39 anni, ha annunciato lo stop per i prossimi sei mesi. E' stato di nuovo operato al ginocchio destro a cui era stato sottoposto lo scorso febbraio. "Alcune settimane fa - ha spiegato Federer - ho accusato una ricaduta durante la riabilitazione e sono stato costretto a sottopormi a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Come già feci nel 2017 intendo dunque prendermi il tempo necessario per essere al 100%, pronto a giocare ai miei massimi livelli. Mi mancheranno i tifosi e il circuito ma sono impaziente di rivedervi tutti all’inizio della stagione 2021". All'attivo del fuoriclasse svizzero anche due memorabili prestazioni alle Olimpiadi: a Pechino 2008 ha conquistato l'oro nel doppio assieme al connazionale Stanislas Wawrinka, mentre a Londra 2012 si è messo al collo l'argento nel singolare perdendo in finale con Andy Murray.