Coronavirus: contagiato anche Wu Lei, il più famoso calciatore cinese in isolamento a Barcellona

Coronavirus, contagiato anche l'attaccante dell'Espanyol Wu Lei. Il calciatore cinese, 28 anni, ha sintomi lievi e viene curato in isolamento nella sua casa di Barcellona, riferisce in una nota ufficiale la Federcalcio cinese. "Contiamo che possa recuperare al più presto".

Wu Lei è il giocatore più famoso della Cina: arrivato all'Espanyol, ultimo nella Liga, nella scorsa stagione, Wu Lei ha segnato 7 gol in 38 partite in questa annata, tra cui il gol del 2-2 all'88' nel derby con il Barcellona del 4 gennaio all'Rcde Stadium. Un trionfo che lo ha fatto entrare nella storia della Liga come primo giocatore cinese ad andare in rete nel massimo campionato spagnolo.

