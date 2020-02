Formula 1, al via la seconda settimana di test a Barcellona: al lavoro su tempi e affidabilità

Formula 1, Ferrari di nuovo in pista a Barcellona per la seconda settimana di test. La pista di Montmelò è pronta ad ospitare la seconda e ultima sessione di test prestagionali. Occasione per i team per testare novità e apportare le ultime migliorie prima dell'atteso appuntamento di Melbourne: il 15 marzo è già tempo del primo Gran Premio della stagione, in Australia. Nel secondo atto sul circuito catalano si riparte, tanto per cambiare, con i riflettori puntati sulla Mercedes campione del mondo e sempre velocissima. La scorsa settimana le Frecce d'Argento hanno spiazzato le rivali sfoggiando sulla nuova W11 il Das (Dual-Axis Steering), il rivoluzionario sterzo mobile che potrebbe portare un notevole vantaggio a Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Tuttavia nella prima sessione di test le Rosse non hanno brillato per i tempi e per l'affidabilità.



Ecco come sarà la monoposto di Vettel e Leclerc