Super Bowl 2020 San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs, ecco dove vederlo in tv

Buone notizie per gli appassionati italiani di football americano, che il 2 febbraio vivrà all'Hard Rock stadium di Miami lo spettacolare epilogo del Super Bowl. La partita dell'anno San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs (clicca qui per il video della presentazione), l'atto finale che assegna il titolo della National Football League, oltre che in streaming su Dazn sarà visibile in tv in chiaro anche sul canale 20 Mediaset.

Le due squadre sono arrivate alla madre di tutte le partite grazie a due vittorie che, già di per sé garantiscono le luci della ribalta. I San Francisco 49ers, che tornano a giocare la finalissima a distanza di 7 anni dall'ultima apparizione e che schierano il quarterback di origini italiane Jimmy Garoppolo, hanno battuto 37-20 i Green Bay Packers nella finale della National Football Conference. I Kansas City Chiefs hanno invece trionfato nella finale dell'American Football Conference, staccando il biglietto per il Super Bopwl di Miami grazie alla vittoria 35-24 in rimonta sui Tennessee Titans dopo essersi trovati sotto 0-10 e 7-17.

Oltre allo spettacolo in campo, non mancherà quello legato all'attesissimo Halftime show, l'evento che fra secondo e terzo quarto intratterrà le migliaia di spettatori presenti a Miami e i milioni di telespettatori che seguiranno il Super Bowl LIV in tv: protagonisti di quest'anno saranno due delle popstar più famose di sempre: Jennifer Lopez e Shakira.