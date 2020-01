Marco Pantani, nuove rivelazioni sulla morte del Pirata

Audizione in Commissione parlamentare antimafia per Fabio Miradossa, che ha patteggiato una condanna per spaccio di droga nell'ambito della vicenda legata al Pirata, e nuovi particolari sulla morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004 in un albergo di Rimini. Miradossa, che ha risposto a una serie di domande del senatore Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle, ha ribadito la propria convinzione: "Marco è stato ucciso. L'ho conosciuto poco prima della sua morte e tutto mi sembrò tranne che una persona che pensava al suicidio". Piuttosto, Miradossa ha aggiunto che secondo lui Pantani era impegnato nella ricerca della verità su quanto accadde a Madonna di Campiglio il 5 giugno 1999 al termine della tappa del Giro d'Italia, quando il campione di Cesenatico venne escluso dalla corsa rosa per valori anomali del sangue.

Immediato il rimbalzo della notizia sul web e nei social, con i tifosi di Pantani che sono tornati a criticare l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Marco, attribuita a un'overdose di cocaina.