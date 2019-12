Chi è Dominik Paris, il fuoriclasse dello sci con l'heavy metal nel cuore

Dominik Paris sta vivendo un autentico momento magico. Lo sciatore azzurro, capace di infilare in poche ore due vittorie a Bormio in discesa libera, ora può puntare alla classifica generale della Coppa del Mondo. Venticinque anni dopo il successo di Alberto Tomba, il più iconico personaggio dello sci italiano moderno.

Ma chi è questo ragazzone di trent'anni che sfiora il quintale e che sulla neve raggiunge anche 123 chilometri orari? Dominik è nato a Merano il 14 aprile 1989 ma abita a Santa Valburga, paese della Val d'Ultimo in Alto Adige. La sua grande passione è la musica, l'heavy metal. Ha fondato un gruppo, i Rise of Voltage, di cui è frontman e anche autore della maggioranza dei testi. Ama cucinare (piatto forte il gulasch con il puré) e i motori (auto in particolare).

Fidanzato con Kristina Kuppelwieser, insieme hanno un figlio, Niko, nato nel luglio 2018. Proprio il lieto evento è stato un elemento di svolta per l'atleta meranese considerando che successivamente, in pochi mesi, ha conquistato 9 dei suoi 18 successi in Coppa del Mondo oltre all'oro in superG nel Mondiale di Are. Un campione che ha rischiato di non sbocciare in gioventù nonostante le tre medaglie nei Mondiali juniores del 2009 a Garmisch: i chili di troppo, i tre mesi a badare 120 mucche nella malga per mettere a fuoco il concetto di sacrificio e allontanare gli stravizi a tavola, la successiva morte del fratello. Adesso dopo la doppietta sulla pista Stelvio che lo ha visto trionfare 6 volte (cinque in discesa e una in superG) la missione impossibile della grande coppa di cristallo.