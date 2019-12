Tragedia in una gara di basket, muore per il cestista Alessio Allegri

Lutto nel mondo del basket: è morto Alessio Allegri, giocatore dell'Osl Garbagnate, a seguito di un malore accusato in campo. Inutile il massaggio cardiaco e la corsa in ospedale: Allegri, soprannominato "Koeman" per la sua prestanza fisica che lo faceva paragonare al campione della nazionale olandese di calcio, si è sentito male al palazzetto dello sport di Rho durante la partita di serie C Silver tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone domenica 15 dicembre e si è spento lunedì 16. Soccorso immediatamente in campo dopo essersi accasciato sul parquet, il capitano del Garbagnate è stato immediatamente trasferito e ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono andate progressivamente peggiorando fino alla morte. Sono in corso aggiornamenti per stabilire le cause del decesso.