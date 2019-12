Poliziotto muore al ristorante soffocato da un boccone dopo aver corso la maratona

Un poliziotto di 35 anni, di nazionalità maltese, è morto dopo aver corso la mezza maratona di Pisa (21 chilometri). L'uomo, Ryan Paul Tonna, secondo una prima ricostruzione, dopo aver portato a termine la corsa si era fermato insieme ad alcuni amici a mangiare in un ristorante di piazza dell’Arcivescovado quando è stato colto da un malore. Il 35enne sarebbe rimasto soffocato da un boccone del pasto che stava consumando. Gli amici hanno cercato di aiutarlo ma i soccorsi sono stati inutili. I medici della Croce rossa hanno impiegato anche con il defibrillatore, ma per Tonna non c'è stato nulla da fare. Sul caso indaga la polizia, che fra i primi adempimenti ha sequestrato la documentazione sanitaria, richiesta dagli organizzatori al momento dell'iscrizione.