Volley, belle e vincenti le ragazze di Conegliano. Campionesse del mondo trascinate da Paola Egonu

Sono belle. Belle e vincenti. Sono le ragazze della pallavolo dell'Imoco Volley di Conegliano che hanno conquistato il titolo mondiale per club. Un campionato del mondo che si è disputato in Cina e che ha visto Paola Egonu e compagne imporsi nella finale contro l'Eczacibasi Vitra Istanbul. Il punteggio finale dell'incontro che è valso la corona iridata è stato di 3-1. Dopo aver perso il primo set, le venete hanno reagito prontamente, hanno preso in mano le redini dell'incontro e con tre set da favola hanno sovvertito il punteggio. Ancora una volta oltre 30 punti per la fortissima Paola Egonu. Doppia cifra anche per Folie e Hill.