Carosello del San Raffaele Viterbo al Longines Global Champions Tour

Anche quest’anno lo Stadio dei Marmi di Roma avrà tra i protagonisti d’eccezione il gruppo di ragazzi normodotati e con disabilità che compongono la squadra del Carosello del San Raffaele Viterbo, che rinnoverà, in occasione della competizione equestre mondiale, la magia dello sport che “va oltre” e travalica le diversità.

I ragazzi del Centro di riabilitazione equestre si esibiranno oggi e sabato 7 settembre alle 19 (dopo il carosello dei Lancieri di Montebello). Ancora una volta uniti in un suggestivo e significativo spettacolo che si fa testimone del ruolo sociale del cavallo e dell’equitazione e che consacra ogni anno l’importanza della riabilitazione equestre. Un team che si conferma fiore all’occhiello della struttura viterbese del Gruppo San Raffaele Spa e che regalerà al pubblico un momento particolare per la competizione ippica mondiale, che vedrà in campo una squadra perfettamente sincronizzata nella realizzazione delle figure che compongono lo spettacolo, in sella ai biondi Haflinger, cavalli che si sono dimostrati particolarmente adatti ai percorsi riabilitativi.