Campionato italiano: Faloci tricolore nel lancio del disco. A medaglia Ceban e Cantarella

Tre medaglie, un oro un argento e un bronzo, un quarto e due quinti posti. Il campionato italiano assoluto regala sorrisi all'atletica umbra. Oro da favorito per Giovanni Faloci quest'anno capace di lanciare oltre i 65 metri (minimo per i mondiali). L'altotiberino cresciuto a Città di Castello e in forza alle Fiamme Gialle si mette al collo la medaglia più ambita nel disco grazie ad un miglior lancio a 59.92. Medaglie che arrivano tutte nella giornata conclusiva con Eugeniu Ceban (Libertas Orvieto) che aveva aperto la domenica di festa con l'argento nell'asta a quota 5.05 fallendo poi i tre tentativi a 5.15 che avrebbero anche garantito il record regionale. Emozionante la gara del getto del peso vinta all'ultimo lancio dalla favoritissima e pluricampionessa italiana Chiara Rosa con 16.10 un centesimo in più di Michella Obijiaku e 4 della portacolori dell'Arcs Cus Perugia Monia Cantarella.