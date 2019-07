La scalata al mondo di Santarelli: "Ora sono un altro Andrea"

A volte basta una decisione per svoltare e scoprirsi una persona e un atleta più forte. Chiedere ad Andrea Santarelli capace in pochi mesi di diventare il secondo spadista nel ranking mondiale. Lo schermidore folignate adesso inizia a raccogliere i primi frutti succulenti.

Andrea, va in vacanza con il secondo posto nel ranking e due medaglie pesanti: l’argento europeo e il bronzo mondiale. Una grande stagione.

“La mia migliore. E poteva iniziare meglio. Il secondo posto a marzo nel Grand Prix di Budapest mi ha sbloccato ma la vera svolta è arrivata prima. Dopo la prova di Coppa del Mondo di Heidenheim, a gennaio, ero in difficoltà. Non ero sicuro di poter essere un campione. Poi ho contattato una mental coach. Da quando collaboro con Laura Fratta sono un altro Andrea”.

Ci spieghi il perché.

“Ho sempre lavorato bene dal punto di vista fisico e tecnico, ma non riuscivo a essere consapevole e determinato. Io per primo mi sono sempre messo in bilico, mi sentivo sempre il quarto (si riferisce al ruolo nel quartetto azzurro, <CF1402>ndr</CF>), sempre indietro tecnicamente e mentalmente. Ho faticato a togliermi questo ruolo. Che, sia inteso, me lo davo da solo. Poi lavorando con la mental coach ho capito, sento di poter vincere con tutti quando salgo in pedana. Laura è stata una bomba, mi ha trasformato in una colonna. Ma ci tengo a ringraziare tutto il mio staff: il maestro Andrea Candiani, il preparatore atletico Gianfranco Palini e il preparatore respiratorio Andrea Vivian”.