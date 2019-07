L'Italia della spada quinta al Mondiale. Santarelli: "D'ora poi vietato sbagliare per centrare Tokyo 2020"

Si è fermato ai quarti il cammino dell’Italia di spada maschile nel Mondiale scherma Budapest. Il quartetto formato dal folignate Andrea Santarelli (vincitore della medaglia di bronzo nella prova individuale, clicca qui), Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini, è uscito sconfitto per 37-34 dal match dei quarti di finale contro l’Ucraina. Gli azzurri poi hanno chiuso al quinto posto mantenendo aperto il discorso per conquistare i pass olimpici per Tokyo 2020. “Questo quinto posto non vale una medaglia ma non è neanche così pessimo” racconta il folignate Santarelli. “Possiamo guadagnarci le Olimpiadi nelle prove di Coppa del Mondo della prossima stagione, di sicuro adesso abbiamo pochi margini di errore”. Quindi traccia un bilancio personale di questa rassegna iridata che lo ha visto comunque protagonista: "Ho dimostrato di essere molto più solido rispetto a sei o sette mesi fa, ma onestamente farei volentieri a cambio tra la mia medaglia e un risultato migliore nella prova a squadre. In questo momento era molto più importante". L’Italia del fioretto, con il ternano Alessio Foconi, vola ai quarti eliminando senza patemi Messico e Danimarca. Martedì l’assalto alla zona medaglie.

di Nicola Uras