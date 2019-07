Santarelli dopo il bronzo mondiale: "Ho dato tutto. Il segreto? La mental coach"

Bronzo mondiale, la terza medaglia pesantissima di una stagione che ha, finalmente, lanciato Andrea Santarelli nel gotha della spada maschile. L’atleta di Foligno ha infatti vinto il bronzo nel Mondiale di scherma in corso di svolgimento a Budapest. La pedana ungherese lo ha visto grande protagonista e migliore azzurro. Solo l’idolo di casa Siklosy, poi laureatosi campione, ha fermato la corsa di Santarelli. “Ho dato tutto, una medaglia di bronzo in un Mondiale è davvero qualcosa di speciale. Ho tirato davvero benissimo” racconta raggiante poco prima di salire sul podio. E in effetti la sua è stata una giornata magica considerando che per l’Italia la giornata era iniziata male con tutti gli altri compagni di avventura immediatamente eliminati. Invece lo spadista folignate è andato dritto come un siluro in un percorso impreziosito dagli assalti vincenti contro i francesi Bardenet e Borel. Poi la semifinale iniziata pure bene, Santarelli era scattato subito sul 4-1, prima della rimonta dell’idolo locale capace di rimontare e imporsi 15-9 trovando forse la spinta decisiva per la vittoria dell’oro. Il bronzo però rende raggiante Andrea, ma in una giornata stupenda a livello individuale il ragazzo folignate trova il tempo per pensare alla squadra: “Non avevamo preparato l’individuale, per tutto il nostro gruppo la gara che conta è quella a squadre di domani in cui ci giochiamo il pass per le Olimpiadi (Santarelli e l’Italia sono i vice campioni in carica). Io nell’individuale ho trovato la classica giornata giusta” si schernisce. In realtà il bronzo nel Mondiale è l’apice della migliore stagione in carriera di Santarelli, capace di infilare anche un podio in Coppa del Mondo (la prova di Budapest, guarda caso) e un argento al recente Europeo di Dusseldorf. A coronare il tutto il secondo posto nel ranking stagionale della spada. “Le scelte recenti hanno pagato, ho ampliato il mio staff con una mental coach e sono riuscito a migliorare tanto” svela Santarelli.