Preparate la sfoglia, la ricetta va bene per i cappelletti e per qualsiasi formato di pasta all'uovo: per 4 persone sono necessari 400 g di farina, 4 uova, un pizzico di sale. Versate la farina a fontana sulla spianatoia leggermente infarinata, rompete le uova all'interno della fontana e iniziate a sbatterle incorporando a poco a poco la farina, partendo dalla parte interna. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo continuate a lavorarlo con forza per 7-8 minuti, e comunque fino a quando non sarà ben liscio e non mostrerà qualche bollicina d’aria. Formate una palla e ponetela in una ciotola infarinata, coprite con un tovagliolo e fate riposare cinque minuti prima di spianare la sfoglia. Infarinate si nuovo la spianatoia. ponetevi la palla di impasto e iniziate a lavorare con il mattarello partendo dall'interno e spingendo verso l’esterno, e lavorando piuttosto velocemente, perché non si secchi. La sfoglia è pronta quando diventa quasi trasparente. Confezionate i cappelletti: ricavate dalla sfoglia, con l’apposito strumento, o premendo i bordi di un bicchiere, dei dischi di pasta; mettete all'interno di ognuno di essi una pallina di ripieno e piegate in due il disco di pasta, a mezzaluna, facendo aderire i bordi con la pressione delle dita. Prendete le due estremità della mezzaluna e unitele a formare il cappelletto. Lasciate riposare e versateli in brodo di cappone, di gallina o di carni miste in ebollizione. Lasciate cuocere due o tre minuti.