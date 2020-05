Gruppo Casa di Cura Liotti: l'eccellenza in laboratorio

Il Gruppo Laboratori della Casa di Cura Liotti costituisce una moderna ed efficace realtà laboratoristica in grado di offrire alla comunità massimi livelli di professionalità e qualità tecnico-scientifica.

Il continuo investimento in nuove tecnologie, la massiva formazione del personale e la partecipazione costante a progetti di ricerca pone il Gruppo ai massimi livelli qualitativi in ambito di diagnostica di laboratorio a livello nazionale.

Il Gruppo conta 4 laboratori e numerosi punti prelievo capillarmente distribuiti su tutto il territorio regionale in grado di rispondere alle necessità più disparate di ogni cittadino.

Il Gruppo dei Laboratori Liotti definisce nuovi standard qualitativi di eccellenza in diversi ambiti diagnostici.

Laboratorio L.A.R.I., diretto dal Dott. Eugenio Pacifico, medico chirurgo, specializzato in Semeiotica e Medicina di Laboratorio, da sempre punto di riferimento laboratoristico ed oggi solida realtà in ambito microbiologico. (www.laboratoriolari.it)

Istituto Analisi Cliniche Minerva, diretto dalla Dr.ssa Cristina Monini, attivo dal 1972 ed oggi struttura all’avanguardia nella diagnostica molecolare ed allergologica. (www.analisiclinicheminerva.it)

Laboratorio Analisi Cliniche A. Bassi, diretto dalla Dr.ssa Giuliana Ceppitelli, laboratorio storico del quartiere di Ferro di Cavallo, recentemente entrato nel Gruppo Casa di Cura Liotti.

Laboratorio Liotti, all’interno della Casa di Cura, diretto dal Dr. Mauro Berrettini, medico chirurgo, specialista in Medicina Interna e membro fondatore sin dal 1989 della Federazione Centri Sorveglianza Anticoagulati. Il laboratorio, da sempre fulcro della diagnostica della Casa di Cura, si pone come Core-Lab del gruppo in grado di superare 600.000 determinazioni l’anno (dati relativi al 2019) in diversi settori analitici. (www.casadicuraliotti.it)

Di particolare rilievo sono la sezione specialistica di Tossicologia Forense al servizio di privati ed aziende diretto dal Dr. Gaetano Giglio, la sezione di Seminologia, con personale dedicato, altamente formato e qualificato, la sezione di Diagnostica dell’autoimmunità, con strumentazione d’avanguardia e tecnologie gold standard.

Il gruppo è completato dall’eccellenza in ambito citologico ed istologico.

Il laboratorio di Citoistopatologia, diretto dal Dr. Enrico Giuseppe Cristallini, medico chirurgo specialista in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio che, posto all’interno della casa di Cura, rappresenta a pieno titolo la punta di diamante della citoistopatologia privata nel Centro Italia.

Principali Servizi:

PRELIEVI DOMICILIARI

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO

REFERTI WEB SU PORTALE

APERTURA DOMENICALE

PRELIEVI IN ORARIO CONTINUATO

POSSIBILITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST SIEROLOGICO COVID-19

COVID 2019: Il Gruppo Casa di Cura Liotti a fianco delle aziende per la riapertura delle attività produttive.

Il Gruppo Casa di Cura Liotti mette a disposizione delle aziende un servizio di sorveglianza sanitaria attiva contro il Sars-Cov-2 per una ripartenza delle attività produttive in totale sicurezza.

Con un’esperienza decennale in ambito di diagnostica di laboratorio, il Gruppo Casa di Cura Liotti ha elaborato un modello a misura di impresa per eseguire test sierologici per l’individuazione degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov-2.

Un equipe altamente formata e specializzata, dotata di tutti i DPI richiesti per il particolare tipo di attività, potrà recarsi presso le aziende ed effettuare il test, la cui risposta sarà disponibile entro 15 minuti dall’effettuazione del prelievo capillare.

Il Gruppo Casa di Cura Liotti Liotti ha definito un protocollo di qualità, con caratteristiche di rilievo:

Utilizzo di test marcati CE con validazione IVD (for in vitro diagnostic use only), corrispondente ai più elevati standard qualitativi disponibili. Tali test, già supportati da letteratura scientifica, garantiscono prestazioni di assoluto rilievo anche paragonati a metodiche in Real-Time PCR con sensibilità pari al 100% sul dosaggio delle IgG e di oltre l’85% sul dosaggio delle IgM, ed una specificità rispettivamente del 98% e del 96% per i dosaggi di IgG ed IgM.

Esperienza nell’analisi della logistica aziendale, e definizione della miglior procedura adottabile tra sistema tradizionale (allestimento di punto prelievo all’interno della sede aziendale) e sistema DRIVE-THROUGH (il paziente arriva con la sua auto, apre il finestrino senza scendere ed attende il risultato in macchina) per limitare i contatti ed i periodi di esposizione. Sempre e comunque sanificazione tra un utente e il successivo.



Ottimizzazione delle tempistiche, con referto rapido comunicato in 15 minuti dall’effettuazione del prelievo e trasmissione scritta delle risultanze ottenute entro 24 ore.

Cooperazione con i medici aziendali competenti per la redazione di protocolli sanitari ad hoc.

La capacità gestionale del Gruppo Casa di Cura Liotti è tale da permettere l’invio on site di più squadre di operatori altamente qualificati gestendo centinaia di utenti in una singola seduta evitando così assembramenti di ogni genere.

Per informazioni e preventivi:

Ufficio commerciale Casa di Cura Liotti spa

Dott. Mauro Baglioni – referente clinico – 075.5721647 Int. 739 – 3926145129 – laboratorio@liotti.eu

Diego Gai – referente commerciale – 075.5721647 Int. 737 – 3394132042 – ufficio.gare@liotti.eu