Francesca Piccinini torna a schiacciare a 41 anni, la bellissima regina dalla pallavolo italiana giocherà a Busto Arsizio

Aveva provato ad appendere le ginocchiere al chiodo, ma Francesca Piccinini non ce l'ha fatta. La campionessa-icona della pallavolo italiana e della Nazionale, che lo scorso 10 gennaio ha compiuto 41 anni, alla fine del campionato 2018-2019 giocato con la maglia della Igor Gorgonzola Novara aveva annunciato il ritiro, ma alla fine non ha resistito e torna a giocare con la Unet e-work di Busto Arsizio.

Francesca Piccinini ha alle spalle oltre 26 anni di carriera (esordio in serie A1 a 14 anni con la Teodora Ravenna nel 1993) e una storia che l'ha portata a vincere tutto ciò che c'era da vincere con squadre di club e nazionale. Dopo la conquista della sua settima Champions League ottenuta nella scorsa stagione a Novara. "Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo - ha commentato alla vigilia del ritorno in campo - è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto. Ci divertiremo, ve lo prometto!".

Francesca, che nel 2004, era stata protagonista di un calendario per la rivista maschile "Men's Health", ha pubblicato nel 2005 la sua autobiografia "La Melograna" e nel 2011 aveva preso parte al film di Fausto Brizzi "Femmine contro Maschi".