Albanese: "Serve ironia per saper vivere il nostro tempo"

Si è svolto venerdì 5 ottobre in piazza Giuseppe Mazzini a Castiglione del Lago il primo appuntamento di Immagini e parole: aperitivo in piazza il ciclo di incontri organizzato nell’ambito di Castiglione Cinema 2018 – RdC Incontra, la manifestazione della Fondazione Ente dello Spettacolo per celebrare i 90 anni della Rivista del Cinematografo.

Il tema del confronto è stato Il ritratto di un Paese: generazioni oggi e domani. Sono intervenuti Gianni Amelio, regista, Antonio Albanese attore e regista, Daniele Bellasio, caporedattore esteri “La Repubblica”, Alberto Crespi autore de Storia d’Italia in 15 film, ed. Laterza.

Passato, presente e futuro: se ne sente discutere spesso, che si tratti di lavoro, pensioni, studio, giovani o anziani. Come vedono l’Italia coloro che l’hanno raccontata, e che continuano a farlo nei loro film?

Crespi: “L’intrepido di Gianni Amelio è un incredibile ritratto storico, per raccontare l’Italia di ieri e di oggi”. Albanese: “Bisogna saper individuare il nostro tempo. Serve ironia per saperlo affrontare, per non lasciarsi travolgere”. Amelio: “Il cinema ha raccontato i grandi cambiamenti anche con surrealismo, perché è qualcosa che ti resta dentro. Oggi bisogna saper dare gli strumenti giusti ai nostri figli, per comprendere e saper guardare nel modo giusto al futuro”.

Albanese: “C’è tanta rabbia, anche sui social. Ma io non li seguo, lavoro. Sono luoghi folli, manovrati, che rubano le nostre giornate”. E sulla politica: “Ho molta paura per questo periodo storico”.