Umbria, deraglia treno merci al Trasimeno e provoca danni alla linea ferroviaria Fotogallery

Nella giornata di oggi, domenica 17 maggio 2020, in Umbria un treno merci, partito da Terni e diretto a Chiasso è deragliato all’altezza di San Fatucchio, nella zona del Trasimeno. Il treno trasportava acciaio. Tra tutte le carrozze, una soltanto ha deragliato finendo per danneggiare i binari. L’incidente ha provocato anche diversi focolai di incendio, tra Moiano e San Fatucchio, lungo un’area di circa tre chilometri, a causa delle scintille. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'elicottero Drago è arrivato sull’area per perlustrare l’intero tragitto interessato dall’incidente. Gli operatori della Polfer, carabinieri e tecnici delle ferrovie, anche loro sul posto. Non ci sono persone ferite.