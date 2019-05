Aristo Sham vince il concorso internazionale "Casagrande"

Ha 23 anni e viene da Hong Kong il vincitore della 31esima edizione del concorso pianistico internazionale “Alessandro Casagrande” di Terni. Si chiama Aristo Sham e al teatro Secci, dopo una scintillante interpretazione del concerto numero 4 opera 58 di Beethoven, è salito sul gradino più alto del podio della storica competizione. Secondo posto per il bulgaro Emanuil Ivanov, 20 anni, che ha conquistato anche il premio del pubblico. Terzo posto per il milanese Federico Gad Crema, che è stato premiato anche come finalista più giovane. I tre artisti si sono esibiti su un pianoforte grancoda Fazioli, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Marco Moresco.