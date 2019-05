In gravi condizioni un uomo investito da un'auto

E' ricoverato all'ospedale di Terni con riserva di prognosi il 48enne di origini pakistane investito, in via delle Terre Arnolfe, nella zona di Campomaggiore, nella serata di venerdì 17 maggio. L’uomo è stato centrato da una Mercedes classe A condotta da una 48enne ternana che procedeva verso Cesi. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi agli operatori del 118, giunti sul posto per i soccorsi insieme alla polizia locale e alla squadra volante della Questura. Le cause dell'incidente stradale sono ancora in corso di accertamento.