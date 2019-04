I musici incantano il pubblico in piazza

Grande successo per l’esibizione dei musici della Corsa all’Anello che si è tenuta sabato 27 aprile a Narni. Piazza Galeotto Marzio gremita di pubblico ha fatto da splendida cornice allo spettacolo che si è rivelato coinvolgente ed emozionante. “Per la prima volta - hanno spiegato le responsabili della segreteria coreografica dell’associazione Corsa all’Anello, Patrizia Nannini e Francesca Michelini - i gruppi hanno lavorato insieme per la costruzione di uno spettacolo unico, con l'obiettivo di realizzare un prodotto accattivante e capace di essere interessante sulle piazze di altre città. Si è trattato di un esperimento embrionale che segna il tempo di una nuova collaborazione nel nome della città di Narni e delle sue tradizioni”. Lunedì 29 aprile, dalle 18 alle 22, si terrà la prima giornata di “In festa pueri”, manifestazione dedicata al "Medioevo dei Piccoli". Alle 18 in piazza Galeotto Marzio si terrà “Carmina Gaudiosa-In festa quando sumus”, esibizione degli alunni della scuola primaria Garibaldi di Narni mentre alle 19 e 30 sarà la volta di “Gaudeamus Igitur”, spettacolo a cura dell’associazione culturale Concertino. Alle 21 e 30 la giornata si chiuderà con “Chichibio e la gru”, spettacolo per bambini della Compagnia delle Spille. La seconda giornata del "Medioevo dei Piccoli" avrà luogo martedì 30 aprile, dalle 16 alle 23.