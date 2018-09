Terni On ha fatto boom, in ventimila alla Notte bianca

Circa ventimila persone in giro per Terni nella notte tra sabato e domenica. Complice la temperatura ancora estiva, è stato un successo la prima giornata di Terni On, la notte bianca di Terni.

Un ritorno alle prime edizioni, quando l'organizzazione era in mano più ai comitati di via che al Comune.

Meno iniziative comunali e più micro eventi in mano ai privati, comitati di via e singoli commercianti.

Molto apprezzati e affollati i due eventi clou di piazza Europa organizzati dal Comune: prima il concerto dei Soul System poi poco prima della mezzanotte sul palco è salito il dj Samuel che ha fatto ballare centinaia di persone, giovani e non solo, al ritmo della sua musica.

Ma in contemporanea gli eventi erano sparsi qua e là per tutto il centro storico.

Mostre di quadri, la facciata di palazzo Mazzancolli colorata di rosso e di blu con effetti speciali, un'estemporanea di artisti che pitturavano in diretta paesaggi ternani. A via Cavour si è tornati a respirare l'atmosfera di CavourArt, che d'altronde l'assessore alla Cultura Andrea Giuli si è impegnato a ripristinare.

Il comitato di corso Vecchio ha presentato il concerto dell'istituto Briccialdi con esibizioni di tango e flamenco sulla scalinata del teatro Verdi, che almeno per una notte è tornato a produrre cultura. Swing e jazz alla fine di via Garibaldi suonati dagli studenti del liceo musicale Angeloni. Musica dal vivo e acrobati in piazza Dalmazia. Artisti di strada sparsi un po' ovunque. Musica in strada e musica dai registratori di cassa di bar, gelaterie, pub, pizzerie e ristoranti che da tempo non vedevano incassi così consistenti. I tavoli nelle piazze e nelle vie sono rimasti pieni di gente fino a notte inoltrata.

Poi mostre un po' dappertutto e auto d'epoca. Domenica pomeriggio si ricomincia con un secondo ciclo di eventi.