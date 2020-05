Terni, il mercatino ha cambiato sede. Tanta gente, ma gli ambulanti protestano. Sopralluogo dell'assessore

A Terni il mercatino settimanale, mercoledì 27 maggio, si è svolto, per la prima volta, nell'area di vocabolo Staino. Il trasloco si è reso necessario perchè l'area di Foro Boario sarà interessata prossimamente dai lavori per la costruzione del PalaTerni. Gli operatori commerciali hanno protestato per la mancanza di asfalto sul fondo stradale dove hanno collocato le bancarelle. Ma l'assessore comunale al Commercio, Stefano Fatale, ha ascoltato le loro ragioni e si è impegnato a spostare gli stand, sin dalla prossima settimana, nel vicino parcheggio. Numerose le persone che si sono recate al mercatino, come si può notare dalle fotografie di Stefano Principi, non soltanto per la frutta e verdura, ma anche per i capi d'abbigliamento e altre categorie di merce.