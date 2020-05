Terni, prese d'assalto le strade della movida. Quasi nessuno porta la mascherina. Forze di polizia in allerta

Controlli a tappeto delle forze di polizia e tantissimi ragazzi lungo le strade del centro e nei locali durante la notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, come si può notare dalle foto scattate da Stefano Principi. A Terni sembrava di essere ritornati a prima del lockdown. In allerta polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che hanno elevato sanzioni amministrative e identificato alcune persone. Una ragazza minorenne è stata colta da malore per coma etilico. I gestori dei locali hanno cercato di osservare le misure sul distanziamento sociale anche con l'aiuto dei bodyguard. Ma non è stato facile e la gran parte dei giovani non indossava la mascherina sul volto. Per il momento il sindaco, Leonardo Latini, non ha adottato misure per limitare gli orari.