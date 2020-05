Coronavirus, tamponi pit stop su 110 medici a Terni. E presto toccherà a commesse e cassieri dei supermercati

A Terni tamponi pit stop, sabato 9 maggio, per i medici di base. Ora toccherà anche ai dipendenti dei supermercati, altra categoria duramente messa alla prova durante l’emergenza Covid 19. Su 130 medici che operano nel territorio del distretto di Terni come medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici della continuità assistenziale, in 110 si sono volontariamente sottoposti ai tamponi rinofaringei. L’esame, come si può vedere nelle foto di Stefano Principi, è stato promosso dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri in stretta collaborazione con la direzione dell’Usl Umbria 2. I medici si sono recati autonomamente nel punto sanitario allestito nell’ampio parcheggio di viale Bramante sopra la sede dell’Ordine per l’esecuzione dei test in modo rapido e sicuro, senza scendere dall’auto, in modalità pit stop. Lunedì 11 maggio si conosceranno i risultati degli esami che sono stati effettuati sui sanitari.