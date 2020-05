Coronavirus, a Terni bambini nell'area giochi vietata. Arriva la polizia. Il questore: "Tolleranza zero"

A Terni, con l'avvio della fase 2, sono stati riaperti parchi e giardini pubblici, ma anche bar e ristoranti, limitatamente all'asporto, come si può notare nelle foto di Stefano Principi. E non sono mancati i controlli delle forze di polizia. I vigili urbani hanno allontanato dei genitori che avevano accompagnato i propri figli al parco della Passeggiata, nell'area giochi che è ancora off limits. Lunedì 4 maggio ci sono stati soltanto degli ammonimenti, ma senza multe. "Ma da martedì 5 maggio scatteranno le multe senza tolleranza alcuna", avverte il questore di Terni, Roberto Massucci. "Due giorni a zero contagi, quelli ottenuti in Umbria, sono una conquista che tanti ci invidiano. Cerchiamo di mantenerla anziché gettarla via. Per questo motivo - conclude il questore - chiedo a tutti comportamenti non solo rispettosi delle leggi, ma pure responsabili. Perché per cancellare tutto e ritornare chiusi in casa, basta un attimo".