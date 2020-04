Coronavirus, la rabbia di baristi e ristoratori contro il decreto del Governo. Serrande alzate in Umbria

Proteste anche a Terni contro l’ulteriore proroga dell'apertura per ristoranti, bar e locali prevista dal nuovo decreto Covid 19 del Governo Conte nell’ambito della fase 2. Una decina di gestori in città, durante la serata di martedì 28 aprile 2020, hanno aderito alla manifestazione promossa a livello nazionale lasciando la saracinesca alzata e la luce del locale accesa. Tra questi locali, come si può vedere nelle foto di Stefano Principi, il Caffè Rendez Vous, Sorbilla, bar e gelaterie, ma anche i pub. Moltissime attività sono chiuse da molto tempo ormai e accusano il contraccolpo economico, ma moltissimi ristoratori vogliono ripartire. Per il loro settore il nuovo decreto prevede la ripartenza dal primo giugno con tutte le conseguenti misure di sicurezza da attuare, dunque distanze misurate, sanificazione del locale, vettovaglie monouso, mascherine e guanti. Per questo in tutta Italia è stato organizzato il flashmob “Risorgi Italia”. Una protesta simbolica, alcuni ristoratori italiani hanno anche lasciato un tavolo apparecchiato davanti all’ingresso e c’è pure chi ha consegnato al sindaco le chiavi dell’attività. Proteste anche a Montecastrilli dove Stefania Basili, titolare del bar “Punto do Brasil”, ricorda che "da quando è iniziata l’emergenza non abbiamo ricevuto ancora nessun tipo di aiuto economico. In più - continua - ho fatto domanda di cassa integrazione per il mio unico dipendente e non ho più saputo nulla”. Baristi e ristoratori sul piede di guerra anche a Orvieto. Mercoledì 29 aprile consegneranno simbolicamente le chiavi dei loro locali al sindaco, Roberta Tardani, che poi farà presente le loro rimostranze al Governo.

