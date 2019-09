Migliaia in piazza per il concerto di Max Gazzè

Sold out in piazza Europa, a Terni, per il concerto di Max Gazzè che si è svolto sabato 21 settembre nell'ambito della Notte bianca. Migliaia di persone hanno gremito il centro cittadino. In via Lanzi, nel cuore della movida, una lite è finita a calci e pugni con una decina di giovani coinvolti. Ma in breve tempo, grazie all'intervento delle forze di polizia, la situazione è ritornata alla normalità.