Perugia, screening ai grifoni: tutti negativi i primi test sierologici. Le foto

Gli screening sierologici cui si sono sottoposti nel primo pomeriggio di ieri un primo gruppo di calciatori, staff tecnico, medico e dirigenziale del Grifo, hanno dato esito negativo al Covid 19. Un passo fondamentale per dare il via agli allenamenti volontari ed individuali all’interno del prato del Curi che potrebbero vedere protagonisti i grifoni già nelle prossime ore. In anticipo, dunque, rispetto all’ipotesi che vedeva lunedì 18 maggio la prima data utile per riprendere a correre allo stadio. In giornata sono inoltre previste le visite di idoneità sportiva che verranno effettuate dal medico sociale del Grifo, Lamberto Boranga. Tra i giocatori rimasti sempre in città in questi mesi di lockdown, il primo a presentarsi al Curi per svolgere i test effettuati dalla casa di cura Liotti è stato Kouan, che in mattinata si era allenato insieme a Buonaiuto al Percorso Verde (clicca qui). A stretto giro di posta dall’arrivo del centrocampista ivoriano, si sono poi presentati i compagni. Da Benzar a Rajkovic. Da Dragomir a capitan Rosi. Da Sgarbi a Gyomber. E poi Konate, Di Chiara, Falcinelli, il già citato Buonaiuto, Iemmello e Melchiorri. Il tecnico Cosmi ha varcato i cancelli del Curi qualche minuto dopo le 14. Presente anche la triade Santopadre-Goretti-Pizzimenti