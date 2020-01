Kobe Bryant, icona planetaria del basket americano, è morto domenica 26 gennaio in California poco prima delle 10 locali (le 19 in Italia) in seguito a un incidente con un elicottero sulle colline di Calabasas, zona a nord-ovest del downtown di Los Angeles. L'ex stella dei Los Angeles Lakers aveva 41 anni.

LE IMMAGINI



Tra le vittime, nove persone compreso il pilota, anche la figlia Gina Maria (13 anni). Il gruppo, stando alle prime informazioni, era diretto verso la Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento di basket, presumibilmente della figlia di Kobe. Testimoni oculari di Calabasas hanno confermato di aver sentito l’elicottero precipitare tra la nebbia a causa di quello che è sembrato essere «un guasto al motore»

LA NOTIZIA DA TMZ.COM



Kobe Bryant ha sempre giocato con i Lakers di Los Angeles vincendo 5 anelli Nba in venti stagioni. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d'oro in tutte e due le manifestazioni. Nato a Filadelfia, ha trascorso in Italia diverso tempo perché ci visse dai 6 sino ai 13 anni di età: Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia le città in cui è cresciuto seguendo il padre Joe anche lui cestista. Parlava fluentemente italiano e si è sempre dichiarato tifoso del Milan.

CHI ERA KOBE

Guardia tiratrice, è quarto tra i migliori marcatori nella storia dell'Nba con 33.643 punti e anche per quanto riguarda i punti realizzati nei playoff con 5.640. Dal 1998 fino al ritiro ha sempre partecipato all'Nba All-Star Game. Grande personalità, carisma e mentalità vincente ha concluso la sua carriera con una media di 25 punti a partita (per anni ha avuto il record di triple realizzate in una sola partita, 12). Lascia altre tre figlie e la moglie Vanessa.