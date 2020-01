Serse is back. Serse Cosmi è tornato. E' tornato ad annusare l'erba dello stadio dove ha scritto pagine bellissime della propria storia di allenatore e della storia del Perugia. E' tornato dove tutto è cominciato e niente è mai finito. Il sole che illumina il Renato Curi riscalda l'orgoglio del tecnico di Ponte San Giovanni e infiamma la passione dei tifosi del Grifo. A poche ore dall'esonero di Massimo Oddo e dall'annuncio della società del presidente Massimiliano Santopadre, Cosmi ha parlato in conferenza stampa e ha lasciato subito capire con quali motivazioni affronta questa avventura alla guida della squadra per la quale tifa sin da bambino: "Non ho pensato un decimo di secondo a dire sì perché ci sono situazioni in cui c'è un muscolo che ha già deciso". Non aspettava altro che tornare, la serie B deve essere un trampolino di lancio. E lo fa capire subito: "Essere andato via dopo quella partita mi ha triturato. Non poteva finire in quella maniera". La partita in questione è lo spareggio per la serie A perso dal Perugia di Cosmi contro la Fiorentina non senza strascichi per decisioni arbitrali che scatenarono polemiche.

Sono passati 16 anni, ma l'Uomo del Ponte è quello di sempre: obiettivi chiari e ambiziosi, filosofia che non ammette alibi: "Sono venuto solo per fare risultato e i giocatori devono giocare a Perugia come se fossero debuttanti. Devono avere fame". Lucida e schietta l'analisi della situazione: "Ringrazio Oddo ma ho visto che qualcosa non andava. Lo scollamento mi ha preoccupato. Non è nato un gruppo. Oddo e il suo staff sono stati molto seri. Ci siamo sentiti e lui ha capito". Chiaro anche il primo obiettivo del presidente Santopadre: "Intanto ho l'aspettativa di non perdere più al Curi".