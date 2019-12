Entusiasmo, orgoglio e applausi per i giocatori del Perugia al Natale biancorosso

Passione vera, entusiasmo e orgoglio nel nome del Grifo. Il tradizionale appuntamento del Centro di coordinamento Perugia clubs con il Natale biancorosso è stata l'occasione per ribadire le ambizioni della società del presidente Massimiliano Santopadre e le aspettative dei tifosi. "Se stiamo tutti uniti - ha detto il numero uno del Grifo - si possono ottenere risultati importantissimi". Alla sala Egizia del ristorante "Il papiro" si sono ritrovate 500 persone. Parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza all'associazione onlus "mai soli". Applausi a scena aperta per l'esibizione canora dei grifoni: Marcello Falzerano al piano, accompagnato dalle voci di Santopadre, Iemmello, Rosi, Falcinelli e Di Chiara (GUARDA il VIDEO) hanno regalato al popolo biancorosso "Piccolo grande amore" di Claudio Baglioni.