Cinema

Una splendida Monica Bellucci in nero incanta Cannes Le foto

Splendida, inimitabile Monica Bellucci, protagonista sul red carpet di Cannes. 54 anni portati meravigliosamente, si è concessa ai fotografi per "Les Plus belles années d'une vie", film di Claude Lelouch che racconta l'amore nella terza età. "Si invecchia e per la società non esisti più dal punto di vista dell'amore, invece i sentimenti ci sono sempre", ha raccontato la Bellucci accompagnata ...