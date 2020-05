Linus, il suo nuovo libro "Fino a quando". Il deejay nato a Foligno ripercorre la sua vita in un romanzo

Quinta fatica letteraria per Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta, che oggi esce in libreria con "Fino a quando" (Mondadori). Lo storico conduttore di "Deejay chiama Italia" e direttore artistico del polo radiofonico del gruppo Gedi (tra cui Radio Deejay) è nato a Foligno nel 1957 da genitori originari di Canosa di Puglia, all'inizio degli anni sessanta si trasferì con tutta la famiglia a Paderno Dugnano e poi a Milano dove entrò nel mondo delle radio. Oggi su Instagram, insieme a Nicola Savino, diretta con presentazione del nuovo libro.

La trama: in questo romanzo Linus ipotizza il suo ultimo giorno alla radio. Nessuna paura, non esiste ancora una data ufficiale e non inizierà con questo libro un conto alla rovescia che porterà alla chiusura di Deejay chiama Italia. Semplicemente un giorno dovrà succedere, e in queste pagine il passato e il presente si intrecciano per raccontare una storia di successo che lega le ambizioni di un ragazzo della provincia milanese a quella della radio più influente d’Italia. Linus ripercorre sessant’anni di vita vissuta (quasi) sempre con un microfono a pochi centimetri dalla bocca: il disinteresse per la scuola, l’amore per le ragazze e quello ancora più totalizzante per la musica.