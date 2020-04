Vasco Rossi annulla i concerti di giugno. Se possibile spettacoli a settembre, in caso contrario nel 2021

Anche Vasco Rossi rompe gli indugi e di fatto annuncia il rinvio delle tappe del suo tour inizialmente programmato per il mese di giugno. Se possibile i concerti saranno posticipati al mese di settembre, in caso contrario i fan dovranno aspettare il mese di giugno 2021. Il Comandate parla ai suoi fan attraverso i social, come sempre. E lo fa in maniera spiritosa - per quanto possibile - pubblicando foto in cui indossa una mascherina nera e un cappello da cowboy, come se fosse un bandito. Il post spiega: "Avevo fatto tutti i miei progetti… colpa del virus. Aspettiamo le disposizioni governative. Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per giugno 2021". Gli hashtag rappresentano più di commento: teniamo duro, concerti live e fuck Covid 19.

Guarda anche Video inedito con Un mondo migliore