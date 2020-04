Paola Di Benedetto, tutte le foto della vincitrice del Grande Fratello Vip 4. Lei: Il mio corpo? 100% naturale

I tulipani del Roma Flowers Park come non li avete mai visti. Le immagini del drone

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 I tulipani del Roma Flowers Park come non li avete mai visti. Le immagini del drone I tulipani in fiore del Roma Flowers Park, il parco di fiori alle porte della Capitale, ripresi con il drone. Il volo del drone mostra le composizioni floreali al massimo della loro bellezza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev