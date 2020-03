Belen Rodriguez, foto super sexy su Instagram sognando il dopo Coronavirus: "Resteranno le cose essenziali"

Voglia di mare, voglia di superare la quarantena da Coronavirus, voglia di tornare alla vita di tutti i giorni. Forse si spiegano anche così le foto in costume da bagno che Belen Rodriguez continua a pubblicare sui suoi profili social. La modella e showgirl, a dire il vero, non ha fatto mai mancare immagini particolarmente sensuali, ma negli ultimi giorni sembra aver intensificato la pubblicazione. E cosi spunta una foto in perizoma su una spiaggia apparentemente deserta, un'altra con le braccia verso il cielo e un'altra ancora in cui è baciata dal sole. Sull'immagine della spiaggia Belen scrive: "E così fu che la civiltà, nell'ipotetico acquerello della solitudine, rimise in ordine le cose, le poche cose, le vere cose di cui abbiamo bisogno per sentirci appagati, amati e felici, eliminando il superfluo, mantenendo l'essenziale".

