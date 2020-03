Le Iene, Alessia Marcuzzi e il dolce messaggio a Elena Santarelli: "Bella, buona e brava. Ti voglio bene"

"La gioia infinita di averti con me oggi...la mia BBB (bella, buona e brava). Ti voglio bene". Lo scrive sul suo profilo Instagram Alessia Marcuzzi, pubblicando alcune foto in cui è con Elena Santarelli. Santarelli è stata infatti ospite della puntata del 3 marzo de Le Iene in cui Alessia Marcuzzi e Nicola Savino hanno mandato in onda lo scherzo di cui è stata vittima. Le Iene hanno agito grazie a diversi complici, tra questi anche l'ex calciatore Bernardo Corradi, marito di Elena. Santarelli, superata la malattia del figlio, è impegnata in meritorio lavoro di raccolta fondi a favore della Fondazione Heal che si occupa di ricerca in campo oncologico.