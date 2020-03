Wanda Nara, momento magico: amore, lavoro, famiglia, Parigi, Milano e Roma. E il lato B sogna l'estate. Foto

E' un periodo davvero super per Wanda Nara. Dopo gli anni travagliati della fine del rapporto con il suo ex, il calciatore Maxi Lopez, i lunghi giorni del braccio di ferro con l'Inter per il contratto del nuovo marito, Mauro Icardi, la modella e showgirl argentina sembra aver finalmente trovato grande serenità e felicità. E non a caso sono arrivati importanti successi anche sul lavoro. Oltre ad essere opinionista del Grande Fratello Vip 2020 presentato da Alfonso Signorini su Canale 5, Wanda è una delle influencer più ricercate e ha di recente lanciato la sua nuova linea di cosmetici. Che per l'argentina sia un momento magico si capisce anche dai suoi profili social. Lunedì 2 marzo ha postato una foto in cui sorride divertita con uno sfondo d'eccezione: la Tour Eiffel. Ma prima del weekend aveva pubblicato vecchie immagini in abito rosso con un post molto eloquente: "Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare". E certo non le mancano i voli visto che continua ad avere Milano come punto di riferimento, Parigi invece è la città dove gioca il marito e Roma quella in cui si reca per lavoro. Intanto Wanda sogna. Avendo ormai successo, denaro, amore e una super famiglia quale è il sogno di WN? Ce lo racconta lei stessa pubblicando una foto in costume da bagno che esalta il suo lato B: è che arrivi presto l'estate.

Marianna Castelli