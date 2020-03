La bellezza di Belen Rodriguez conquista Parigi alla Paris Fashion Week 2020. Tutte le foto

Il fascino della splendida Belen Rodriguez come quello di una star. La modella e showgirl argentina ha davvero conquistato Parigi (guarda il video) nel corso della Paris Fashion Week edizione 2020. La moglie di Stefano De Martino è stata tra le più ammirate e lei ovviamente ha messo in campo tutta la sua sensualità ed eleganza per attirare l'attenzione dei media e pubblicizzare le aziende di moda che rappresenta. Le immagini pubblicate sui profili social di Belen Rodriguez hanno ottenuto migliaia e migliaia di visualizzazioni, like e commenti positivi. Insomma la trasferta francese è stata senza dubbio esaltante per la modella che non ha esitato a commentare: Je suis tres content.