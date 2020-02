Buone notizie per i tanti appassionati de L'amica geniale-Storia del nuovo cognome, la serie tv in onda su Rai 1 e ispirata ai best seller di Elena Ferrante. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha annunciato con un post su Instagram corredato da alcune foto che il set dove è stata registrata gran parte della fiction diretta da Saverio Costanzo - tranne il quarto e il quinto episodio, girati con la regia di Alice Rohrwacher - verrà presto aperto alle visite.

Per approfondire leggi anche: Trama e anticipazioni dell'ultima puntata de L'amica geniale

I primi a beneficiare della possibilità saranno i ragazzi delle scuole, ma non è difficile pensare che successivamente le porte vengano aperte a tutti. La location de L'amica geniale-Storia del nuovo cognome, in cui si intrecciano le storie delle giovani Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) nella Napoli degli anni Sessanta, è stata ricostruita nell'area industriale dell'ex stabilimento Saint Cobain di Caserta. Si tratta del set cinematografico più grande d'Europa. Si estende su circa 6 ettari e al suo interno sono stati riprodotti gli edifici e gli scorci che fanno da filo conduttore alla storia.