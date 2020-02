Fashion Week, Luisa Spagnoli esalta l'eleganza della donna nelle sfilate di Milano

Nasce da una frase del filosofo tedesco Walter Benjamin - “La moda è un balzo di tigre nel passato” - la collezione autunno-inverno 2020-21 di Luisa Spagnoli, presentata alla Fashion Week di Milano. In un continuo gioco di rimandi tra passato e presente, Nicoletta Spagnoli ha immaginato capi all'insegna di suggestioni ed emozioni per una donna disinvolta e sicura di sé. Immagine, questa, che interpreta a pieno e dà continuità alla filosofia della maison e della sua fondatrice, Luisa Spagnoli che al principio del Novecento, in anticipo sui tempi, incarnò l’essenza della donna emancipata. “L’archetipo femminile evocato da queste creazioni - commenta Nicoletta Spagnoli - fonde l’aspetto più glamour degli anni Settanta con suggestioni rinascimentali e dettagli ‘rubati’ ai maestri della pittura fiamminga”.

C'è tutto questo nelle gonne di tweed dalle proporzioni longuette completate da cinture in stampa cocco; morbidi pantaloni di nappa infilati dentro stivali in tinta; e un arcobaleno di abitini in maglia di angora caratterizzati da vita impero e ampie maniche arricciate. Tra i temi ricorrenti della collezione, in cui lampi turchesi e ciclamino illuminano le calde tonalità del senape e del melanzana, del beige e del bianco burro, ci sono le cappe.

Il vero e grande filo conduttore, comunque è un altro: eleganza allo stato puro per esaltare la donna del terzo millennio.