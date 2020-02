Grande Fratello Vip, Andrea Denver distratto dal lato B di Adriana Volpe. Sexy foto per il calendario

Grande Fratello Vip, lo sguardo... fa l'uomo ladro. Nel corso della puntata del 21 febbraio, il presentatore Alfonso Signorini ha mandato in onda il servizio su Adriana Volpe e Andrea Denver. I due hanno dovuto realizzare la foto per il mese di giugno del calendario del Grande Fratello Vip: tavola da surf, costume da bagno e collana hawaiana. I due si sono immersi nella piscina della casa con sorprendente sintonia. Durante lo shooting però gli occhi di Denver sono caduti ripetutamente sul lato B di Adriana Volpe. "Sono soddisfatto di ciò che ho visto - ha detto Denver in trasmissione - i miei occhi sono caduti sulle forme di Adriana".

