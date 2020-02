Ballando con le stelle, flirt e colpi di fulmine fra concorrenti vip e maestri

Sono settimane intense per lo staff di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 dedicato al ballo presentato da Milly Carlucci. Giorno dopo giorno si susseguono indiscrezioni sul prossimo cast di personaggi dello sport, dell'informazione e dello spettacolo che prenderanno parte alla 15esima edizione.

La curiosità dei milioni di appassionati che dal 21 marzo seguiranno lo spettacolo della rete ammiraglia della Rai è altissima. L'ultima certezza in ordine di tempo riguarda la partecipazione di Barbara Bouchet. Altrettanto sicuro, secondo gli esperti di gossip che si basano su quanto accaduto nelle passate edizioni, sarà qualche flirt e colpo di fulmine fra concorrenti e maestri. Non mancano, in questo senso, precedenti illustri a Ballando con le stelle.

Chi non ricorda quello, sfociato in un legame che è proseguito per qualche anno, fra Sara Di Vaira e il centravanti della Roma e della Nazionale, Marco Delvecchio? E il bacio appassionato in diretta fra Lucrezia Lante della Rovere e Simone Di Pasquale? I primissimi a piacersi furono invece, nell'edizione inaugurale, l'attrice Hoara Borselli e Simone Di Paquale. Fu colpo di fulmine anche fra Anastasia Kuzmina e Fabio Basile, campione olimpico a Rio 2016, e qualche anno prima fra la stessa Kuzmina e l'attore di origine argentina Andres Jil. Nella terza edizione sbocciò l'amore che si è rivelato più duraturo, quello fra il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Flirt anche fra due vip, come accadde fra nel 2006 fra l’ex miss Italia Cristina Chiabotto, che ballava in coppia con Raimondo Todaro, e l’attore Fabio Fulco, partner in pista di Claudia Nicolussi.

Nel 2009, il rapporto professionale si trasformò in amore per Samanta Togni e l’ex calciatore Stefano Bettarini. E sempre a proposito di calciatori, da annoverare anche quello fra il difensore della Nazionale Christian Panucci e la ballerina Agnese Junkure.